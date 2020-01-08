В Карпатах травмировались трое лыжников
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Во Львовской области спасатели помогли трем травмированным лыжникам-туристам спуститься с гор. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС во Львовской области.
"7 января спасатели Славской поисково-спасательной группы поисково-спасательной части отряда технической службы оказали помощь 3 травмированным туристам-лыжникам", - говорится в сообщении.
Сообщается, что на лыжной трассе горы Высокий Верх оказана помощь лыжнику из Одессы 2002 года рождения. Он травмировал левую ногу. На лыжных трассах гор Тростян и Политех оказана помощь двоим травмированным туристам-лыжникам: женщине 1962 года из Днепра, получившей травму правой ноги и парню из Киева 2006 года рождения, также травмировал правую ногу.
"Спасатели оказали пострадавшим домедицинскую помощь и спустили к подножию гор, где передали медикам для оказания дальнейшей помощи", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, во Львовской области получила травму головы лыжница-иностранка.