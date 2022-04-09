В Ізраїлі невідомі відкрили вогонь в кафе, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. У розташованому на півдні Ізраїлю бедуїнському місті Рахат стався теракт, як повідомили очевидці: невідомі увійшли до кафе та відкрили стрілянину. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцеве видання INN.
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Поліція вже заарештувала чотирьох людей віком від 20 до 30 років, підозрюваних у причетності до стрілянини.
Як зазначається, внаслідок атаки було поранено п'ять людей. У Мережі поширюються кадри наслідків та самого нападу. Видання стверджує, що нападники скоїли теракт на знак протесту проти найму на роботу офіціанток.
Мер міста шейх Фаїз Абу Сахібан засудив напад і підкреслив, що влада продовжить політику прийняття жінок на роботу.
"Ми сподіваємося, що поліція працюватиме над арештом злочинців, і ми продовжимо наймати жінок", - заявив мер.
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У центрі Тель-Авіва стався теракт.