В Израиле неизвестные открыли огонь в кафе, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В расположенном на юге Израиля бедуинском городе Рахат произошел теракт, как сообщили очевидцы: неизвестные вошли в кафе и открыли стрельбу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местное издание INN.
Детали
Полиция уже арестовала четырех человек в возрасте от 20 до 30 лет, подозреваемых в причастности к стрельбе.
Как отмечается, в результате атаки были ранены пять человек. В Сети распространяются кадры последствий и самого нападения. Издание утверждает, что нападавшие совершили теракт в знак протеста против найма на работу официанток.
Мэр города шейх Фаиз Абу Сахибан осудил нападение и подчеркнул, что власти продолжат политику принятия женщин на работу.
"Мы надеемся, что полиция будет работать над арестом преступников, и мы продолжим нанимать женщин", - заявил мэр.
Напомним
В центре Тель-Авива произошел теракт.