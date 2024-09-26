В Ізраїлі міністр-прихильник жорсткої лінії відкинув пропозицію щодо припинення вогню
Київ • УНН
Бецалель Смотрич, міністр фінансів Ізраїлю, відкинув пропозицію про 21-денне припинення вогню з "Хезболлою". Він наполягає на повному розгромі "Хезболли" як єдиному прийнятному результаті кампанії на півночі.
Міністр фінансів Ізраїлю, який дотримується крайніх правих поглядів, Бецалель Смотрич відхилив пропозицію про 21-денне припинення вогню з "Хезболлою", пише УНН з посиланням на France 24 та його допис у X.
Деталі
Смотрич написав в дописі у X, що єдиною альтернативою війні є "капітуляція Хезболли".
"Кампанія на півночі має завершитися за одним сценарієм - розгромом "Хезболли" та позбавлення її здатності завдавати шкоди жителям "північного Ізраїлю", - вказав він.
США та Франція пропонують 21-денне перемир'я між Ізраїлем та "Хезболлою"26.09.24, 03:52 • 20308 переглядiв