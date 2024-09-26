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В Ізраїлі міністр-прихильник жорсткої лінії відкинув пропозицію щодо припинення вогню

В Ізраїлі міністр-прихильник жорсткої лінії відкинув пропозицію щодо припинення вогню

Київ • УНН

 • 16925 перегляди

Бецалель Смотрич, міністр фінансів Ізраїлю, відкинув пропозицію про 21-денне припинення вогню з "Хезболлою". Він наполягає на повному розгромі "Хезболли" як єдиному прийнятному результаті кампанії на півночі.

Міністр фінансів Ізраїлю, який дотримується крайніх правих поглядів, Бецалель Смотрич відхилив пропозицію про 21-денне припинення вогню з "Хезболлою", пише УНН з посиланням на France 24 та його допис у X.

Деталі

Смотрич написав в дописі у X, що єдиною альтернативою війні є "капітуляція Хезболли".

"Кампанія на півночі має завершитися за одним сценарієм - розгромом "Хезболли" та позбавлення її здатності завдавати шкоди жителям "північного Ізраїлю", - вказав він.

США та Франція пропонують 21-денне перемир'я між Ізраїлем та "Хезболлою"26.09.24, 03:52 • 20308 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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