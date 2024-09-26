В Израиле министр-сторонник жесткой линии отверг предложение о прекращении огня
Киев • УНН
Бецалель Смотрич, министр финансов Израиля, отверг предложение о 21-дневном прекращении огня с «Хезболлой». Он настаивает на полном разгроме «Хезболлы» как единственном приемлемом исходе кампании на севере.
Министр финансов Израиля, который придерживается крайне правых взглядов, Бецалель Смотрич отклонил предложение о 21-дневном прекращении огня с «Хезболлой», пишет УНН со ссылкой на France 24 и его сообщение в X.
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Смотрич написал в заметке в X, что единственной альтернативой войне является «капитуляция Хезболлы».
«Кампания на севере должна завершиться по одному сценарию - разгромом «Хезболлы» и лишение ее способности наносить вред жителям «северного Израиля», - указал он.
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