В Израиле министр-сторонник жесткой линии отверг предложение о прекращении огня

Министр финансов Израиля, который придерживается крайне правых взглядов, Бецалель Смотрич отклонил предложение о 21-дневном прекращении огня с «Хезболлой», пишет УНН со ссылкой на France 24 и его сообщение в X.

Детали

Смотрич написал в заметке в X, что единственной альтернативой войне является «капитуляция Хезболлы».

«Кампания на севере должна завершиться по одному сценарию - разгромом «Хезболлы» и лишение ее способности наносить вред жителям «северного Израиля», - указал он.

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