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В Івано-Франківську затримали трьох підозрюваних у побитті військового

В Івано-Франківську затримали трьох підозрюваних у побитті військового

Київ • УНН

 • 10759 перегляди

Поліція затримала трьох чоловіків за підозрою у побитті військовослужбовця в Івано-Франківську. Конфлікт виник після того, як військовий попросив у них гроші, що призвело до бійки.

В Івано-Франківську затримали трьох чоловіків, які підозрюються у побиті військового, вирішується питання про оголошення їм підозри та обрання запобіжного заходу, повідомили у четвер у ГУНП в області, пише УНН.

Деталі

Конфлікт побачили випадкові свідки, один з яких і звернувся в поліцію.

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Поліцейські на місці, як вказано, опитали свідків, встановили потерпілого.

"40-річного військовослужбовця, мешканця Івано-Франківська, виявили за місцем проживання. Його доставили до медичного закладу. Медики діагностували в нього численні забої голови та тіла. Також поліцейські з’ясували, що в результаті сутички постраждав випадковий перехожий, який побачив побиття військовослужбовця та намагався заступитись за нього. Мешканця з тілесними ушкодженнями також доставили до лікарні", - зазначили у поліції.   

Поліцейські, як повідомляється, "оперативно встановили осіб правопорушників". "Ними виявились троє жителів Івано-Франківської територіальної громади. Фігурантам 26, 21 та 17 років. Поліції відомо, що 26-річний зловмисник уже притягувався до кримінальної відповідальності за майновий злочин", - вказали у поліції.

Поліцейські опитали фігурантів у райвідділі поліції. "З’ясували, що в середмісті Івано-Франківська вони відпочивали та вживали спиртні напої.  До них підійшов військовий та попросив кошти на власні потреби. Та на таке прохання молодики відреагували агресивно. Між ними та учасником бойових дій виник словесний конфлікт, який переріс у бійку", - розповіли у поліції.

"Свою вину фігуранти визнали. 26- та 21-річних зловмисників затримали в порядку ст. 208 Кримінального кодексу України", - вказали правоохоронці.

Наразі, як зазначається, вирішується питання про оголошення трьом фігурантам підозри за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство, вчинене групою осіб) КК України. Таке правопорушення карається терміном до чотирьох років позбавлення волі. 

Побиття військового у Смілі: суд відправив підозрюваного під варту11.09.24, 17:54 • 14091 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП

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