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В Івано-Франківську невідомі побили військового: поліція розшукує нападників

В Івано-Франківську невідомі побили військового: поліція розшукує нападників

Київ • УНН

 • 20162 перегляди

У середу в Івано-Франківську невідомі напали на чоловіка у військовій формі. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом хуліганства, встановлює особи нападників та з'ясовує місцезнаходження потерпілого.

У середу,  Івано-Франківську невідомі напали на чоловіка у військовій формі. Наразі слідчі з'ясовують місце перебування військового, причини бійки та всіх учасників. Про це йдеться у заяві поліції в області, передає УНН.

Деталі

Як розповіли правоохоронці 11 вересня до Івано-Франківського районного управління поліції зателефонував мешканець міста та повідомив, що став очевидцем бійки між молодиками та чоловіком у військовій формі.

Чоловік розповів, що зняв фрагмент сутички на мобільний телефон та передав відео слідчим. Поліцейські негайно відреагували на звернення та виїхали на місце події.

Поліцейські встановили декількох свідків конфлікту. Їх опитали. Також встановили особу потерпілого. Йдеться про 40-річного учасника бойових дій. До поліції чоловік поки не звертався. Поліцейські вживають заходів для встановлення місцеперебування потерпілого

- розповіли в Нацполіції. 

Наразі за фактом події слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці з’ясовують причини та встановлюють всіх учасників конфлікту. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо

Раніше стало відомо про побиття ветерана на Черкащині. Поліція вже затримала 28-річного чоловіка, підозрюваного у побитті військового в Смілі Черкаської області. Під час обшуку вилучено наркотики та зброю, відкрито додаткові кримінальні провадження.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

СуспільствоКримінал та НП

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