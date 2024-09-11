В Ивано-Франковске неизвестные избили военного: полиция разыскивает нападавших

В среду, Ивано-Франковске неизвестные напали на мужчину в военной форме. Сейчас следователи выясняют местонахождение военного, причины драки и всех участников. Об этом говорится в заявлении полиции в области, передает УНН.

Детали

Как рассказали правоохранители 11 сентября в Ивано-Франковское районное управление полиции позвонил житель города и сообщил, что стал очевидцем драки между молодыми людьми и мужчиной в военной форме.

Мужчина рассказал, что снял фрагмент схватки на мобильный телефон и передал видео следователям. Полицейские немедленно отреагировали на обращение и выехали на место происшествия.

Полицейские установили нескольких свидетелей конфликта. Их опросили. Также установили личность потерпевшего. Речь идет о 40-летнем участнике боевых действий. В полицию мужчина пока не обращался. Полицейские принимают меры для установления местонахождения потерпевшего - рассказали в Нацполиции.

Сейчас по факту происшествия следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители выясняют причины и устанавливают всех участников конфликта. Следственные действия продолжаются.

Напомним,

Ранее стало известно об избиении ветерана в Черкасской области. Полиция уже задержала 28-летнего мужчину, подозреваемого в избиении военного в Смеле Черкасской области. Во время обыска изъяты наркотики и оружие, открыты дополнительные уголовные производства.