В Ивано-Франковске задержали трех подозреваемых в избиении военного
Киев • УНН
Полиция задержала трех мужчин по подозрению в избиении военнослужащего в Ивано-Франковске. Конфликт возник после того, как военный попросил у них деньги, что привело к драке.
В Ивано-Франковске задержали трех мужчин, которые подозреваются в избиении военного, решается вопрос об объявлении им подозрения и избрании меры пресечения, сообщили в четверг в ГУНП в области, пишет УНН.
Детали
Конфликт увидели случайные свидетели, один из которых и обратился в полицию.
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Полицейские на месте, как указано, опросили свидетелей, установили потерпевшего.
"40-летнего военнослужащего, жителя Ивано-Франковска, обнаружили по месту жительства. Его доставили в медицинское учреждение. Медики диагностировали у него многочисленные ушибы головы и тела. Также полицейские выяснили, что в результате столкновения пострадал случайный прохожий, который увидел избиение военнослужащего и пытался вступиться за него. Жителя с телесными повреждениями также доставили в больницу", - отметили в полиции.
Полицейские, как сообщается, "оперативно установили личности правонарушителей". "Ими оказались трое жителей Ивано-Франковской территориальной громады. Фигурантам 26, 21 и 17 лет. Полиции известно, что 26-летний злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление", - указали в полиции.
Полицейские опросили фигурантов в райотделе полиции. "Выяснили, что в центре Ивано-Франковска они отдыхали и употребляли спиртные напитки. К ним подошел военный и попросил средства на собственные нужды. И на такую просьбу молодые люди отреагировали агрессивно. Между ними и участником боевых действий возник словесный конфликт, который перерос в драку", - рассказали в полиции.
"Свою вину фигуранты признали. 26- и 21-летних злоумышленников задержали в порядке ст. 208 Уголовного кодекса Украины", - указали правоохранители.
Сейчас, как отмечается, решается вопрос об объявлении трем фигурантам подозрения по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство, совершенное группой лиц) УК Украины. Такое правонарушение наказывается сроком до четырех лет лишения свободы.
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