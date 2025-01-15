В Івано-Франківську виявили патрон в пончику: поліція розпочала розслідування

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Київ • УНН

 • 35190 перегляди

В одному з ліцеїв Івано-Франківська учень виявив навчальний патрон у хлібобулочному виробі, придбаному в супермаркеті. Поліція проводить розслідування обставин інциденту.

В одному з ліцеїв Івано-Франківська виявили патрон у хлібобулочному виробі. Правоохоронці зʼясовують деталі події. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, пише УНН.

Деталі 

У дописі у Facebook міський голова Івано-Франківська поділився світлинами зі "знахідкою".

"Такий пончик з "сюрпризом" сьогодні придбали в одному з супермаркетів міста. Фото надіслали мені в приват",— зазначив Марцінків.

За інформацією поліції Івано-Франківської області, до правоохоронців звернувся класний керівник молодшого класу одного із ліцеїв  Івано-Франківська.  

"Педагог повідомив,  що його учень виявив набій у хлібобулочному виробі. Зі слів дитини його напередодні придбала бабуся в одному із супермаркетів обласного центру",—йдеться у повідомленні.

На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група, ювенальні поліцейські та інші відповідні служби. Після перевірки поліцейські встановили, що знайдений набій є навчальним.

Наразі триває перевірка, у межах якої правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

СуспільствоКримінал та НП
ivano-frankivskІвано-Франківськ

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