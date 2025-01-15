В Івано-Франківську виявили патрон в пончику: поліція розпочала розслідування
Київ • УНН
В одному з ліцеїв Івано-Франківська учень виявив навчальний патрон у хлібобулочному виробі, придбаному в супермаркеті. Поліція проводить розслідування обставин інциденту.
В одному з ліцеїв Івано-Франківська виявили патрон у хлібобулочному виробі. Правоохоронці зʼясовують деталі події. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, пише УНН.
Деталі
У дописі у Facebook міський голова Івано-Франківська поділився світлинами зі "знахідкою".
"Такий пончик з "сюрпризом" сьогодні придбали в одному з супермаркетів міста. Фото надіслали мені в приват",— зазначив Марцінків.
За інформацією поліції Івано-Франківської області, до правоохоронців звернувся класний керівник молодшого класу одного із ліцеїв Івано-Франківська.
"Педагог повідомив, що його учень виявив набій у хлібобулочному виробі. Зі слів дитини його напередодні придбала бабуся в одному із супермаркетів обласного центру",—йдеться у повідомленні.
На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група, ювенальні поліцейські та інші відповідні служби. Після перевірки поліцейські встановили, що знайдений набій є навчальним.
Наразі триває перевірка, у межах якої правоохоронці встановлюють усі обставини події.