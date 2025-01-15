В Ивано-Франковске обнаружили патрон в пончике: полиция начала расследование
Киев • УНН
В одном из лицеев Ивано-Франковска ученик обнаружил учебный патрон в хлебобулочном изделии, приобретенном в супермаркете. Полиция проводит расследование обстоятельств инцидента.
В одном из лицеев Ивано-Франковска обнаружили патрон в хлебобулочном изделии. Правоохранители выясняют детали происшествия. Об этом на своей Facebook-странице сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, пишет УНН.
Детали
В заметке в Facebook городской голова Ивано-Франковска поделился фотографиями с "находкой".
"Такой пончик с "сюрпризом" сегодня приобрели в одном из супермаркетов города. Фото прислали мне в приват",- отметил Марцинкив.
По информации полиции Ивано-Франковской области, к правоохранителям обратился классный руководитель младшего класса одного из лицеев Ивано-Франковска.
"Педагог сообщил, что его ученик обнаружил патрон в хлебобулочном изделии. По словам ребенка его накануне приобрела бабушка в одном из супермаркетов областного центра",-говорится в сообщении.
На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа, ювенальные полицейские и другие соответствующие службы. После проверки полицейские установили, что найденный патрон является учебным.
Сейчас идет проверка, в рамках которой правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.