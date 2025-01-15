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В Ивано-Франковске обнаружили патрон в пончике: полиция начала расследование

Киев  •  УНН

 • 9671 просмотра

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В одном из лицеев Ивано-Франковска ученик обнаружил учебный патрон в хлебобулочном изделии, приобретенном в супермаркете. Полиция проводит расследование обстоятельств инцидента.

В одном из лицеев Ивано-Франковска обнаружили патрон в хлебобулочном изделии. Правоохранители выясняют детали происшествия. Об этом на своей Facebook-странице сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, пишет УНН.

Детали 

В заметке в Facebook городской голова Ивано-Франковска поделился фотографиями с "находкой".

"Такой пончик с "сюрпризом" сегодня приобрели в одном из супермаркетов города. Фото прислали мне в приват",- отметил Марцинкив.

По информации полиции Ивано-Франковской области, к правоохранителям обратился классный руководитель младшего класса одного из лицеев  Ивано-Франковска.  

"Педагог сообщил,  что его ученик обнаружил патрон в хлебобулочном изделии. По словам ребенка его накануне приобрела бабушка в одном из супермаркетов областного центра",-говорится в сообщении.

На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа, ювенальные полицейские и другие соответствующие службы. После проверки полицейские установили, что найденный патрон является учебным.

Сейчас идет проверка, в рамках которой правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Алина Волянская

Алина Волянская

ОбществоКриминал и ЧП
ivano-frankovskИвано-Франковск

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