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В Італії звільнили українського режисера Лавренчука

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. В Італії звільнили з-під домашнього арешту українського режисера Євгена Лавренчука. Раніше він був затриманий за запитом росії через Інтерпол. Про рішення суду повідомила у Facebook Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, пише УНН.

В Італії звільнили українського режисера Лавренчука

Цитата

«Громадянина України Євгена Лавренчука незаконно, затриманого у Неаполі в грудні 2021 року за запитом путінської росії про його екстрадицію, звільнено", - повідомила Денісова.

Деталі

З її слів, суд Неаполя виніс остаточне рішення щодо звільнення Євгена, визнавши звинувачення проти нього за сторони рф сфабрикованими, а мотиви переслідування – політичними.

Рішення стало результатом ініційованого Омбудсменом звернення Національної поліції України до Інтерполу щодо зловживання росією відомостями в інформаційній системі Інтерпол.

За результатами цього звернення відомості щодо громадянина України Євгена Лавренчука, які оброблялися в обліках Інтерполу за запитом Національного центрального бюро Інтерполу в рф, були видалені через їх невідповідність положенням статті 3 Статуту Інтерполу, згідно з якою суворо заборонено здійснювати будь-яке втручання або діяльність політичного, військового, релігійного або расового характеру.

А суд Неаполя поставив крапку у цьому процесі та звільнив Євгена Лавринчука, повідомила Омбудсмен.

Доповнення

На початку року у мережі, зокрема у Facebook-групі Free Eugene Lavrenchuk, з’явилося повідомлення про затримання 17 грудня в Італії українського театрального режисера, номінанта Шевченківської премії, колишнього головного режисера Одеського театру опери та балету Євгена Лавренчука.

Згодом, російська сторона заявила, що Лавренчука, якого взяли під варту правоохоронці Італії, раніше заочно заарештував суд у Москві за обвинуваченням у шахрайстві.

21 січня Євгена Лавренчука, якого було затримано наприкінці 2021 року в Італії за запитом рф, відпустили під домашній арешт.

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