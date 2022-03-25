В Италии освободили украинского режиссера Лавренчука

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"Гражданин Украины Евгений Лавренчук, незаконно задержанный в Неаполе в декабре 2021 года по запросу путинской россии о его экстрадиции, освобожден", - сообщила Денисова.

Детали

С ее слов, суд Неаполя вынес окончательное решение об освобождении Евгения, признав обвинения против него со стороны рф сфабрикованным, а мотивы преследования - политическими.

Решение стало результатом инициированного Омбудсменом обращения Национальной полиции Украины в Интерпол о злоупотреблении россией сведениями в информационной системе Интерпол.

По результатам этого обращения сведения в отношении гражданина Украины Евгения Лавренчука, которые обрабатывались в учетах Интерпола по запросу Национального центрального бюро Интерпола в рф, были удалены из-за их несоответствия положениям статьи 3 Устава Интерпола, согласно которой строго запрещено осуществлять любое вмешательство или деятельность политического, военного, религиозного или расового характера.

А суд Неаполя поставил точку в этом процессе и освободил Евгения Лавринчука, сообщила Омбудсмен.

Дополнение

В начале года в сети, в частности в Facebook-группе Free Eugene Lavrenchuk, появилось сообщение о задержании 17 декабря в Италии украинского театрального режиссера, номинанта Шевченковской премии, бывшего главного режиссера Одесского театра оперы и балета Евгения Лавренчука.

Впоследствии, российская сторона заявила, что Лавренчука, которого взяли под стражу правоохранители Италии, ранее заочно арестовал суд в Москве по обвинению в мошенничестве.

21 января Евгения Лавренчука, который был задержан в конце 2021 года в Италии по запросу рф, отпустили под домашний арест.