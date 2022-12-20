В Італії завершується обмін готівкової гривні на євро

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«21 грудня завершується дія програми обміну готівкової гривні на євро у визначених італійських банках. Це останній день, коли здійснюються відповідні операції. Програма обміну завершується через зниження кількості та сум таких обмінних операцій порівняно зі стартом обміну», - ідеться у повідомленні.



Деталі

Зазначається, програма обміну була започаткована на основі угоди, укладеної між Національним банком України та Банком Італії.

«Така угода дала можливість нашим громадянам, які через війну вимушено залишили Україну та перебували в Італії, обміняти наявну у них готівкову гривню на євро для задоволення життєвих потреб», - додали у відомстві.

Доповнення

Загалом станом на 16 грудня 2022 рік за період дії угоди українці обміняли на євро в Італії понад 10 млн грн.Подібні програми вже завершилися в Польщі, Німеччині, Швеції, Швейцарії, Литві, на Мальті, а також у Нідерландах, Бельгії та Латвії.