В Италии завершается обмен наличной гривны на евро

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«21 декабря завершается действие программы обмена наличной гривны на евро в определенных итальянских банках. Это последний день, когда совершаются соответствующие операции. Программа обмена завершается из-за снижения количества и сумм таких обменных операций по сравнению со стартом обмена», - говорится в сообщении.



Детали

Отмечается, что программа обмена была начата на основе соглашения, заключенного между Национальным банком Украины и Банком Италии.

«Такое соглашение дало возможность нашим гражданам, которые из-за войны вынужденно покинули Украину и находились в Италии, обменять наличную у них гривну на евро для удовлетворения жизненных потребностей», - добавили в ведомстве.

Дополнение

В целом по состоянию на 16 декабря 2022 год за период действия соглашения украинцы обменяли на евро в Италии более 10 млн. грн. Подобные программы уже завершились в Польше, Германии, Швеции, Швейцарии, Литве, Мальте, а также в Нидерландах, Бельгии и Латвии.