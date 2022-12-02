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У Литві завершується обмін готівкової гривні на євро

У Литві завершується обмін готівкової гривні на євро

Київ • УНН

 • 1427733 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. У понеділок, 5 грудня, спливає термін, в який українці у Литві мають змогу обміняти готівкові гривні на євро. Про це повідомляє пресслужба НБУ, інформує УНН.

Цитата

«5 грудня завершується дія програми з обміну готівкової гривні на євро у визначених литовських банках. Це останній день, коли здійснюються відповідні операції», - ідеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначається, програма обміну дала можливість нашим громадянам, які через війну вимушено залишили Україну та перебували у Литві, обміняти наявну в них готівкову гривню.

Загалом станом на 29 листопада 2022 року за період дії угоди українці обміняли на євро у Литві понад 400 тис. грн. Подібні програми також завершилися вже у Польщі, Німеччині, Швеції та Швейцарії.

Доповнення

5 вересня, громадяни України, які через війну перебувають у Латвії, зможуть обміняти готівкову гривню на євро. Відповідну угоду Національний банк України та Банк Латвії уклали 16 серпня 2022 року.

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