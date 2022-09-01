Українці в Латвії зможуть обміняти готівкові гривні на євро: у НБУ розповіли деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. З понеділка, 5 вересня, громадяни України, які через війну перебувають у Латвії, зможуть обміняти готівкову гривню на євро. Відповідну угоду Національний банк України та Банк Латвії уклали 16 серпня 2022 року. Про це повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ), інформує УНН.
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"Відповідно до угоди, громадяни України, які зареєстровані в Латвії як українські біженці, зможуть обміняти готівкову гривню на євро. Обмінні операції можливо буде здійснити у визначених відділеннях AS Industra Bank та AS Rietumu Banka в шести містах Латвії", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Як зазначається, обмін готівкової гривні на євро можливий у межах установленого ліміту до 10 тисяч гривень на одну особу. До обміну прийматимуть банкноти номіналом від 100 до 1000 гривень. Обміну не підлягатимуть значно зношені банкноти та банкноти з дефектами.
У НБУ додають, що обмін здійснюватиметься із застосуванням фіксованого обмінного курсу гривні до євро, який визначатиме НБУ. Інформація про встановлений курс щотижня публікуватиметься на офіційних вебсайтах Банку Латвії, AS Industra Bank та AS Rietumu Banka. Відповідні обмінні операції не передбачають жодної плати або комісій з боку латвійських банків.
Доповнення
Після 10 вересня завершиться термін дії договору між Національним банком України та Польським національним банком про обмін готівкової гривні на злоті за офіційним курсом НБУ.