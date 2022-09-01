Украинцы в Латвии смогут обменять наличные гривны на евро: в НБУ рассказали детали

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"Согласно соглашению, граждане Украины, которые зарегистрированы в Латвии как украинские беженцы, смогут обменять наличную гривну на евро. Обменные операции можно будет совершить в определенных отделениях AS Industra Bank та AS Rietumu Banka в шести городах Латвии", - говорится в сообщении.

Детали

Как отмечается, обмен наличной гривны на евро возможен в пределах установленного лимита до 10 тысяч гривен на одного человека. В обмен будут принимать банкноты номиналом от 100 до 1000 гривен. Обмену не будут подлежать изношенные банкноты и банкноты с дефектами.

В НБУ добавляют, что обмен будет осуществляться с применением фиксированного обменного курса гривны к евро, определяемому НБУ. Информация об установленном курсе будет еженедельно публиковаться на официальных вебсайтах Банка Латвии, AS Industra Bank та AS Rietumu Banka. Соответствующие обменные операции не предусматривают никакой платы или комиссий со стороны латвийских банков.

Дополнение

После 10 сентября завершится срок действия договора между Национальным банком Украины и Польским национальным банком об обмене наличной гривны на злотых по официальному курсу НБУ.