В Литве завершается обмен наличной гривны на евро
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. В понедельник, 5 декабря, истекает срок, в который украинцы в Литве могут обменять наличные гривны на евро. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, информирует УНН.
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«5 декабря завершается действие программы по обмену наличной гривны на евро в определенных литовских банках. Это последний день, когда совершаются соответствующие операции», - говорится в сообщении.
Дэтали
Как отмечается, программа обмена дала возможность нашим гражданам, которые из-за войны вынужденно покинули Украину и находились в Литве, обменять наличную у них гривну.
В целом по состоянию на 29 ноября 2022 за период действия соглашения украинцы обменяли на евро в Литве более 400 тыс. грн. Подобные программы завершились уже в Польше, Германии, Швеции и Швейцарии.
Дополнение
5 сентября, граждане Украины, которые из-за войны находятся в Латвии, смогут обменять наличную гривну на евро. Соответствующее соглашение Национальный банк Украины и Банк Латвии заключили 16 августа 2022 года.