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В Італії закликають підтримати створення незалежного фільму про справу Марківа

В Італії закликають підтримати створення незалежного фільму про справу Марківа

Київ • УНН

 • 13358 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. В Італії закликають підтримати створення незалежного фільму про справу Нацгвардійця Віталія Марківа. Про це повідомляється у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ України, інформує УНН.

Зазначається, що над стрічкою працюють група італійських журналістів у складі Крістіано Тінацці (Cristiano Tinazzi), Рубена Лагатолли (Ruben Lagattolla) та Данила Еліа (Danilo Elia) спільно з українською журналісткою Ольгою Токарюк.

“У фільмі журналісти похвилинно відтворюють події, що мали місце 24 травня 2014 року поблизу Слов’янська, опитують свідків, проводять експерименти з відтворення тих подій”, — написали в МВС, та додали, що “по суті, (журналісти) виконують роботу, яку мали б зробити, але не зробили, італійські слідчі”.

Зазначається, що першочергово підтримати проєкт зі створення незалежного документального фільму-розслідування загибелі Андреа Роккеллі й Андрія Миронова та справи Марківа закликав Голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький на своїй сторінці у Facebook.

“Прошу всіх ознайомитися зі сторінкою фільму, вподобати її та максимально поширити. Таким чином ми зможемо максимально поширити правдиву інформацію та прорвати інформаційну блокаду навколо справи Марківа. Прошу всіх максимально підтримати цю ініціативу! Справедливість переможе!”, — написав Городецький.

Автори стрічки звертаються до усіх небайдужих по допомогу для їх проєкту. “Нам потрібна ваша допомога, аби зняти цей фільм. Ми працюємо над ним як незалежні журналісти і плануємо фінансувати цей проект через кампанію збору коштів. Зібрані кошти буде використано на зйомки в Італії, Франції, Україні та Росії, постпродакшен, розповсюдження та маркетинг”, — йдеться на сторінці The wrong place.

Нагадаємо, італійський суд засудив нацгвардійця Віталія Марківа до 24 років ув’язнення. Пізніше суд присяжних в італійському місті Павія опублікував мотиваційну частину вироку Марківа.

До вироку нацгвардієць Віталій Марків з подвійним громадянством України та Італії кілька років перебував під вартою у в’язниці в Італії за звинуваченням у загибелі італійського фотокореспондента Андреа Рокелле на Донбасі. Так 30 червня 2017 року італійські правоохоронці заарештували його в аеропорту Болоньї, коли він з дружиною приїхав у відпустку до своєї матері — вона живе в області Марке.

Україна заперечує причетність бійця Національної гвардії до смерті італійського репортера Андреа Роккеллі і його російського перекладача Андрія Миронова, загиблих 24 травня 2014 року поблизу Слов’янська, окупованого тоді проросійськими силами.

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