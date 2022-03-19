В Італії заарештували нерухомість російського мільярдера Мордашова

Цитата

"Правоохоронні органи Італії наклали арешт на віллу на Сардинії, що належить власнику "Сєвєрсталі" Олексію Мордашову. Вартість нерухомості, розташованої в місті Олбія, становить 105 мільйонів євро", - сказано у повідомленні.

Доповнення

Раніше влада Німеччини заарештувала 156-метрову яхту російського мільярдера Алішера Усманова.

А російський мільярдер Роман Абрамович, який потрапив під санкції Заходу, перегнав свою яхту Solaris вартістю близько 600 мільйонів доларів до Чорногорії, щоб урятувати від арешту.





