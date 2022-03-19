В Италии арестовали недвижимость российского миллиардера Мордашова
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Финансовая гвардия Италии арестовала жилой комплекс в городе Олбия на Сардинии, принадлежащий российскому миллиардеру Алексею Мордашову. Об этом сообщает DW, пишет УНН.
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"Правоохранительные органы Италии наложили арест на виллу на Сардинии, принадлежащую владельцу "Северстали" Алексею Мордашову. Стоимость недвижимости, расположенной в городе Олбия, оценивается в 105 миллионов евро", - сказано в сообщении.
Дополнение
Ранее власти Германии арестовали 156-метровую яхту российского миллиардера Алишера Усманова.
А попавший под санкции Запада российский миллиардер Роман Абрамович перегнал свою яхту Solaris стоимостью около 600 миллионов долларов в Черногорию, чтобы спасти от ареста.