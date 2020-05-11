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В Італії вперше за два місяці менше тисячі хворих з COVID-19 потребують інтенсивного лікування

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. В Італії станом на понеділок, 11 травня, 999 хворих на COVID-19 перебувають у відділеннях інтенсивної терапії. Такі дані надали італійські органи влади і повідомили, що кількість хворих на COVID-19, які потребують інтенсивної терапії, вперше за два останні місяці опустилася нижче позначки в тисячу осіб, передає УНН з посиланням на DW.

В Італії вперше за два місяці менше тисячі хворих з COVID-19 потребують інтенсивного лікування

Згідно з даними Університету Джонса Хопкінса, в Італії станом на 11 травня зафіксовано понад 219,8 тисячі випадків коронавірусу. Таким чином, за цим показником Італія на п'ятому місці в світі після США, Іспанії, Великобританії та Росії. А за кількістю померлих від COVID-19 Італія третя після США та Великобританії.

Крім того, вже третій день поспіль число смертей, зареєстрованих протягом 24 годин, було менше 200. За останню добу по всій країні було зафіксовано 179 випадків смерті внаслідок COVID-19. Від початку пандемії в Італії від COVID-19 померли понад 30,7 тисячі осіб.

Наведені чиновниками статистичні дані за останній час дають підстави для сподівань на значне поліпшення ситуації в Італії. Приміром, у розпал епідемії на початку квітня число пацієнтів з COVID-19, які потребували інтенсивної терапії, перевищувало чотири тисячі осіб.

Нагадаємо, 4 травня італійський уряд дещо послабив жорсткі карантинні обмеження в зв'язку з пандемією COVID-19. А вже починаючи з наступного тижня дозволять відкритися музеям, магазинам, культурним об'єктам, церквам і бібліотекам. Відкриття ресторанів, барів, кафе, перукарень і салонів краси планується на 1 червня. Однак уряд і експерти в галузі охорони здоров'я й далі закликають італійців дотримуватися правил щодо мінімальної дистанції та особистої гігієни.

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