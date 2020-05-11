В Италии впервые за два месяца меньше тысячи больных с COVID-19 нуждаются в интенсивном лечении

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в Италии состоянию на 11 мая зафиксировано более 219,8 тысячи случаев коронавируса. Таким образом, по этому показателю Италия на пятом месте в мире после США, Испании, Великобритании и России. А по количеству умерших от COVID-19 Италия третья после США и Великобритании.

Кроме того, уже третий день подряд число смертей, зарегистрированных в течение 24 часов, было меньше 200. За последние сутки по всей стране было зафиксировано 179 случаев смерти от COVID-19. С начала пандемии в Италии от COVID-19 умерли более 30,7 тысячи человек.

Приведенные чиновниками статистические данные за последнее время дают основания для надежд на значительное улучшение ситуации в Италии. К примеру, в разгар эпидемии в начале апреля число пациентов с COVID-19, которые нуждались в интенсивной терапии, превышало четыре тысячи человек.

Напомним, 4 мая итальянский правительство несколько ослабило жесткие карантинные ограничения в связи с пандемией COVID-19. А уже начиная со следующей недели позволят открыться музеям, магазинам, культурным объектам, церквям и библиотекам. Открытие ресторанов, баров, кафе, парикмахерских и салонов красоты планируется на 1 июня. Однако правительство и эксперты в области здравоохранения и дальше призывают итальянцев соблюдать правила по минимальной дистанции и личной гигиены.