В Италии впервые за два месяца меньше тысячи больных с COVID-19 нуждаются в интенсивном лечении

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
5 апреля, 18:50 • 17431 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 85821 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 112331 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 183779 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 186873 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 393926 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 227296 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 503152 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 349740 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 230864 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
1м/с
76%
Популярные новости

В Херсонской области оккупантам запретили мобильные телефоны из-за больших потерь - "Атеш"

5 апреля, 18:04 • 11443 просмотра

Все украинские города и села объединились в поддержку Кривого Рога, проявляя солидарность - Зеленский

5 апреля, 18:06 • 11662 просмотра

16-летняя украинка Таисия Онофрийчук завоевала золото на Кубке мира по художественной гимнастике

5 апреля, 18:16 • 10914 просмотра

Враг распространяет фейки об окружении ВСУ на курщине: опровержение ЦПД

5 апреля, 18:31 • 10066 просмотра

Атака дронов на Николаев: в ГСЧС показали последствия

23:21 • 9516 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 145607 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 133612 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 221609 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 393926 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 503152 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 17431 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 39588 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 39152 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 46613 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 76811 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

В Италии впервые за два месяца меньше тысячи больных с COVID-19 нуждаются в интенсивном лечении

Киев • УНН

 • 11510 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. В Италии по состоянию на понедельник, 11 мая, 999 больных COVID-19 находятся в отделениях интенсивной терапии. Такие данные предоставили итальянские органы власти и сообщили, что количество больных COVID-19, которые нуждаются в интенсивной терапии, впервые за два последних месяца опустилось ниже отметки в тысячу человек, передает УНН со ссылкой на DW.

В Италии впервые за два месяца меньше тысячи больных с COVID-19 нуждаются в интенсивном лечении

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в Италии состоянию на 11 мая зафиксировано более 219,8 тысячи случаев коронавируса. Таким образом, по этому показателю Италия на пятом месте в мире после США, Испании, Великобритании и России. А по количеству умерших от COVID-19 Италия третья после США и Великобритании.

Кроме того, уже третий день подряд число смертей, зарегистрированных в течение 24 часов, было меньше 200. За последние сутки по всей стране было зафиксировано 179 случаев смерти от COVID-19. С начала пандемии в Италии от COVID-19 умерли более 30,7 тысячи человек.

Приведенные чиновниками статистические данные за последнее время дают основания для надежд на значительное улучшение ситуации в Италии. К примеру, в разгар эпидемии в начале апреля число пациентов с COVID-19, которые нуждались в интенсивной терапии, превышало четыре тысячи человек.

Напомним, 4 мая итальянский правительство несколько ослабило жесткие карантинные ограничения в связи с пандемией COVID-19. А уже начиная со следующей недели позволят открыться музеям, магазинам, культурным объектам, церквям и библиотекам. Открытие ресторанов, баров, кафе, парикмахерских и салонов красоты планируется на 1 июня. Однако правительство и эксперты в области здравоохранения и дальше призывают итальянцев соблюдать правила по минимальной дистанции и личной гигиены.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,296.60
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,804.93