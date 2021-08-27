В Італії понад 750 тисяч людей підписали петицію за легалізацію евтаназії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. В Італії понад 750 тисяч людей підписали петицію за легалізацію евтаназії, що перевищило півмільйонний поріг, необхідний для проведення референдуму. Про це повідомляє УНН за даними The Local.
Деталі
В Італії вже наступного року можуть провести голосування щодо внесення змін до законів про використання евтаназії.
Наразі, згідно з чинним італійським законодавством, того, хто допомагає іншій людині скоїти самогубство, можуть засудити до тюремного ув'язнення на строк від 5 до 12 років.
Прибічники референдуму зазначають, що зміни в законах, які дозволятимуть використовувати евтаназію, допоможуть хворим людям уникнути страждань.
Серед противників референдуму — Маріо Адінольфі, глава невеликої християнської політичної партії Popolo della Famiglia (Люди сім'ї). Він сказав, що використання евтаназі стане "маркетинговою кампанією" для "культури смерті".
Довідка
Евтаназія — умисне позбавлення життя безнадійно хворої людини для припинення її страждань.
Нагадаємо
Цього року закон про легалізацію евтаназії ухвалили парламенти Іспанії, Чилі та Португалії.