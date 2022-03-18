В Італії арештували елітну нерухомість російського олігарха Мордашова
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. В рамках санкцій ЄС, запроваджених через напад Росії на Україну, італійська поліція арештувала віллу російського олігарха і власника "Сєвєрсталі" Олексія Мордашова вартісттю у 105 мільйонів євро. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
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Фінансова гвардія Італії наклала арешт на житлову нерухомість російського олігарха Олексія Мордашова на Сардинії вартістю 105 мільйонів євро.
Арешт майна відбувся в рамках санкцій Євросоюзу та США через вторгнення російських військ в Україну.
Таким чином Мордашов вже вдруге за місяць втрачає своє майно в Італії. 4 березня було заарештовано 65-метрову яхту Lady M, яка належала Мордашову. Її вартість оцінюють у 65 мільйонів євро.
Доповнення
Влада Іспанії тимчасово заарештувала яхту російського олігарха Сергія Чемезова, який очолює компанію "Ростех", а також є колишнім офіцером КДБ.
Яхта російського міліардера Алішера Усманова вартістю майже 600 мільйонів доларів була захоплена німецькою владою в північному місті Гамбурзі.