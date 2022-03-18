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В Италии арестовали элитную недвижимость российского олигарха Мордашова

В Италии арестовали элитную недвижимость российского олигарха Мордашова

Киев • УНН

 • 118450 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. В рамках санкций ЕС, введенных из-за нападения России на Украину, итальянская полиция арестовала виллу российского олигарха и владельца "Северстали" Алексея Мордашова стоимости в 105 миллионов евро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Детали

Финансовая гвардия Италии наложила арест на жилую недвижимость российского олигарха Алексея Мордашова на Сардинии стоимостью 105 миллионов евро.

Арест имущества произошел в рамках санкций Евросоюза и США из-за вторжения российских войск в Украину.

Таким образом Мордашов уже второй раз за месяц теряет свое имущество в Италии. 4 Марта была арестована 65-метровая яхта Lady M, принадлежавшая Мордашову. Ее стоимость оценивают в 65 миллионов евро.

Дополнение

Власти Испании временно арестовала яхту российского олигарха Сергея Чемезова, который возглавляет компанию "Ростех", а также является бывшим офицером КГБ.

Яхта русского миллиардера Алишера Усманова стоимостью почти 600 миллионов долларов была захвачена немецкими властями в северном городе Гамбурге.

Украинские Национальные Новости

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