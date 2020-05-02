В Іспанії вже понад 25 тис. летальних випадків через COVID-19, добова смертність продовжує знижуватися

"В Іспанії офіційно померло 25 100 людей від COVID-19. Повідомляється про 276 смертей, що дещо менше, ніж вчора (281), і за тенденцією спостерігається зниження. Випадки, підтверджені тестами ПЛР зараз сягають 216 582, що становить на 1 147 більше, ніж за 24 години до цього. Це найменший приріст від початку надзвичайного стану. До цієї цифри необхідно додати ще 28 985 людей, які отримали позитивні результати на серологічні тести", - пише видання.

Зазначається, що майже половина всіх нових випадків, про які повідомляється, зосереджена у Каталонії. В Астурії, на Балеарських та Канарських островах, Сеуті та Мелільї зареєстрували менше десятка випадків.

Нагадаємо, станом на 1 травня кількість жертв коронавірусу в Іспанії становила 24 824 людини.