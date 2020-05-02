В Испании уже более 25 тыс. летальных случаев из-за COVID-19, суточная смертность продолжает снижаться
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Число жертв коронавируса в Испании составляет 25 100 человек, за минувшие сутки умерло 276 человек, продолжает наблюдаться тенденция снижения количества летальных случаев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание El Pais.
"В Испании официально умерло 25100 человек от COVID-19. Сообщается о 276 смертях, что несколько меньше, чем вчера (281), и за тенденцией наблюдается снижение. Случаи, подтвержденные тестами ПЦР сейчас достигают 216582, что составляет на 1147 больше чем за 24 часа до этого. Это наименьший прирост с начала чрезвычайного положения. К этой цифре необходимо добавить еще 28 985 человек, которые получили положительные результаты на серологические тесты", - пишет издание.
Отмечается, что почти половина всех новых случаев, о которых сообщается, сосредоточена в Каталонии. В Астурии, на Балеарских и Канарских островах, Сеуте и Мелильи зарегистрировали меньше десятка случаев.
Напомним, по состоянию на 1 мая количество жертв коронавируса в Испании составляла 24824 человека.