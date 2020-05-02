В Іспанії розпочали послаблювати карантин після 48 днів обмежень
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. В Іспанії тисячі людей вийшли на прогулянки після 48 днів самоізоляції. Так, через зменшення кількості хворих на COVID-19, в Іспанії почалося послаблення карантину. Про це повідомляє УНН із посиланням на видання El Pais.
"Тисячі людей вийшли на прогулянку, бігають або катаються на велосипеді по всій Іспанії. Скупчення людей у деяких точках ускладнює дотримання дистанції безпеки", - пише видання.
Зазначається, що останніми днями спостерігається зменшення поширення COVID-19, в результаті чого, почалося послаблення карантину.
Так, у суботу вперше після 48 днів самоізоляції жителям Іспанії дозволили зайнятися спортом на свіжому повітрі. Як пише видання, йдеться тільки про індивідуальні заняття, під які відведено певні години. Окрім того, відведені спеціальні години для прогулянок з дітьми.
Нагадаємо, станом на 1 травня, кількість жертв коронавірусу в Іспанії становить 24 824 людей, за минулу добу померла 281 людина. Проте, вже другий день поспіль фіксують спад кількості летальних випадків.