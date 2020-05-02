В Испании начали ослаблять карантин после 48 дней ограничений
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. В Испании тысячи людей вышли на прогулку после 48 дней самоизоляции. Так, из-за уменьшения количества больных на COVID-19, в Испании началось ослабление карантина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание El Pais.
"Тысячи людей вышли на прогулку, бегают или катаются на велосипеде по всей Испании. Скопление людей в некоторых точках затрудняет соблюдение дистанции безопасности", - пишет издание.
Отмечается, что в последние дни наблюдается уменьшение распространения COVID-19, в результате чего, началось ослабление карантина.
Так, в субботу впервые после 48 дней самоизоляции жителям Испании позволили заняться спортом на свежем воздухе. Как пишет издание, речь идет только о индивидуальных занятиях, в которые отведены определенные часы. Кроме того, отведены специальные часы для прогулок с детьми.
Напомним, по состоянию на 1 мая, количество жертв коронавируса в Испании составляет 24 824 человек, за минувшие сутки умер 281 человек. Однако, уже второй день подряд фиксируют спад количества летальных случаев.