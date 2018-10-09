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В Іспанії лікаря визнали винним у крадіжці дитини за часів Франко

В Іспанії лікаря визнали винним у крадіжці дитини за часів Франко

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Іспанський суд визнав 85-річного лікаря Едуардо Велу винним у викраденні новонародженої у її матері за часів режиму Франко. Колишній гінеколог Едуардо Вела викрав у 1969 році новонароджену Інес Мадрігаль у її батьків. Про це повідомляє УНН із посиланням на Deutsche Welle.

При цьому суд не став засуджувати Велу до жодної форми покарання, мотивуючи своє рішення давністю вчиненого злочину. Прокуратура вимагала для Вели 11 років ув’язнення.

Під час диктатури Франко у 1939-1975 роках тисячі дітей були викрадені у їхніх батьків, яким часто казали, що діти померли при народженні. Дітей часто передавали бездітним парам, здебільшого тим, які були прихильними до праворадикального режиму. Часом цей процес проводився за участі католицької церкви. Вела, який свого часу керував клінікою, є першим із іспанських лікарів, хто постав перед судом через справу “крадених дітей”.

Інес Мадрігаль сподівається, що її справа зможе відкрити “тисячі справ, які закриті” — навіть при тому, що вона ніколи вже не дізнається ім’я її справжньої біологічної матері. “У цій країні людина, яка розігрувала з себе бога, не може залишитися непокараною”, — сказала Мадрігаль у вересні наприкінці слухань справи.

Як раніше інформував УНН, Франсіско Франко керував Іспанією з 1939 по 1975 рік. Каудільйо (ісп. Caudillo de España por la gracia de Dios — голова Іспанії милістю Божою), який прийшов до влади після перемоги антиреспубліканських сил в громадянській війні 1936–1939 рр., помер у віці 82 років у мадридській лікарні від серцевого нападу. Комплекс, в якому похований диктатор, почали споруджувати у 1940 році за наказом самого диктатора як монумент пам’яті всіх загиблих у громадянській війні. Будівництво Долини полеглих велося силами ув’язнених і було завершено в 1958 році.

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