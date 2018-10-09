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В Испании врача признали виновным в краже ребенка во времена Франко

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 октября. УНН. Испанский суд признал 85-летнего врача Эдуардо Вэлу виновным в похищении новорожденного у ее матери во времена режима Франко. Бывший гинеколог Эдуардо Вела похитил в 1969 году новорожденную Инес Мадригаль у ее родителей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

При этом суд не стал осуждать Вэлу к одной формы наказания, мотивируя свое решение давностью совершенного преступления. Прокуратура требовала для Вэлу 11 лет заключения.

Во время диктатуры Франко в 1939-1975 годах тысячи детей были похищены у их родителей, которым часто говорили, что дети умерли при рождении. Детей часто передавали бездетным парам, в основном тем, которые были благосклонны к праворадикальному режиму. Иногда этот процесс проводился с участием католической церкви. Вэлу, который в свое время руководил клиникой, является первым из испанских врачей, кто предстал перед судом за дела “краденых детей”.

Инес Мадригаль надеется, что его дело сможет открыть “тысячи дел, которые закрыты” — даже при том, что она никогда уже не узнает имя ее настоящей биологической матери. “В этой стране человек, который разыгрывал из себя бога, не может остаться безнаказанным”, — сказала Мадригаль в сентябре конце слушаний дела.

Как ранее информировал УНН, Франко руководил Испанией с 1939 по 1975 год. Каудильо (исп. Caudillo de España por la gracia de Dios — председатель Испании милостью Божьей), который пришел к власти после победы антиреспубликанских сил в гражданской войне 1936-1939 гг., умер в возрасте 82 лет в мадридской больнице от сердечного приступа. Комплекс, в котором похоронен диктатор, начали строить в 1940 году по приказу самого диктатора монумент памяти всех погибших в гражданской войне. Строительство Долины павших велось силами заключенных и было завершено в 1958 году.

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