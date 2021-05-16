В Ісландії продають землю, де розташований вулкан Фаградальсфьядль
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Ділянку на півострові Рейкьянес в Ісландії, де знаходиться вулкан Фаградальсфьядль, виставили на продаж. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.
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Влада повідомляє про щонайменше 2 пропозиції щодо купівлі ділянки землі. Одна з них від власників фермерського господарства Храун, на території якого розташований вулкан.
Влада Ісландії виділить гроші для того, щоб перетворити місце виверження вулкана в пам'ятку. За словами прем'єр-міністра Ісландії Катрін Якобсдоттір, уряд готовий надати 70 млн крон ($ 564 тис.) на створення необхідної інфраструктури на цьому об'єкті, якщо він залишиться відкритим для публіки.
Нагадаємо
Вкінці березня розпочалося потужне виверження вулкана Фаградалсфьяль.