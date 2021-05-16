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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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В Исландии продают землю, где расположен вулкан Фаградальсфьядль

Киев • УНН

 • 25439 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Участок на полуострове Рейкьянес в Исландии, где находится вулкан Фаградальсфьядль, выставили на продажу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

В Исландии продают землю, где расположен вулкан Фаградальсфьядль

Детали

Власти сообщают о не менее 2 предложения по покупке участка земли. Одна из них от владельцев фермерского хозяйства Храун, на территории которого расположен вулкан.

Власти Исландии выделит деньги для того, чтобы превратить место извержения вулкана в памятник. По словам премьер-министра Исландии Катрин Якобсдоттир, правительство готово предоставить 70 млн крон ($ 564 тыс.) На создание необходимой инфраструктуры на этом объекте, если он останется открытым для публики.

Напомним

В конце марта началось мощное извержение вулкана Фаградалсфьяль.

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