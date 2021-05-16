В Исландии продают землю, где расположен вулкан Фаградальсфьядль
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Участок на полуострове Рейкьянес в Исландии, где находится вулкан Фаградальсфьядль, выставили на продажу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
Власти сообщают о не менее 2 предложения по покупке участка земли. Одна из них от владельцев фермерского хозяйства Храун, на территории которого расположен вулкан.
Власти Исландии выделит деньги для того, чтобы превратить место извержения вулкана в памятник. По словам премьер-министра Исландии Катрин Якобсдоттир, правительство готово предоставить 70 млн крон ($ 564 тыс.) На создание необходимой инфраструктуры на этом объекте, если он останется открытым для публики.
Напомним
В конце марта началось мощное извержение вулкана Фаградалсфьяль.