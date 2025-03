В Ісландії розпочалося потужне виверження вулкану

Деталі

Приблизно через чотири години після первинного виверження о 22:45 за за київським часом лава покривала площу близько одного квадратного кілометра.

Жителі міста повідомляють, що небо над ісландської столицею забарвилося в червоний колір.

Додамо, що за останні чотири тижні на півострові сталося понад 40 000 землетрусів.

A new video of the eruption at Geldingardalur valley in Reykjanes peninsula. Taken from the Coast Guard helicopter. #Reykjanes #Eruption #Fagradalsfjall pic.twitter.com/B862heMzQL

— Icelandic Meteorological Office - IMO (@Vedurstofan) March 19, 2021

Нагадаємо

