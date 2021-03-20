В Ісландії розпочалося потужне виверження вулкану
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. В Ісландії в 35 кілометрах від столиці країни Рейк'явіка, почалося потужне виверження вулкана Фаградалсфьяль, який спав 900 років. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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Приблизно через чотири години після первинного виверження о 22:45 за за київським часом лава покривала площу близько одного квадратного кілометра.
Жителі міста повідомляють, що небо над ісландської столицею забарвилося в червоний колір.
Додамо, що за останні чотири тижні на півострові сталося понад 40 000 землетрусів.
A new video of the eruption at Geldingardalur valley in Reykjanes peninsula. Taken from the Coast Guard helicopter. #Reykjanes #Eruption #Fagradalsfjall pic.twitter.com/B862heMzQL— Icelandic Meteorological Office - IMO (@Vedurstofan) March 19, 2021
Нагадаємо
На острові Сицилія в Італії вдруге за два дні сталося виверження вулкану Етна.