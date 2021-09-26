В Ісландії підрахували голоси на виборах: вперше жінок-депутаток буде більше, ніж чоловіків
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. В Ісландії завершився підрахунок голосів на парламентських виборах. Вперше в історії країни в парламент обрали більше жінок, ніж чоловіків, пише УНН з посиланням на місцевий суспільний мовник RÚV.
Деталі
Так, правляча коаліція ліво-зелених зберегла більшість у парламенті, отримавши 37 мандатів із 63.
Так, 13 мандатів отримала прогресивна партія. Партія незалежності, залишаючись найбільшою партією в парламенті, має тепер 16 депутатів. Ліво-зелений рух отримав вісім мандатів, втративши три місця з моменту останніх виборів.
Водночас, з неурядових, Народна партія отримала 6 мандатів, Vireisn - 5, Піратська партія і соціал-демократи - по 6.
Центристська партія втратила три місця - тепер у них 4 замість 7. Соціалісти мандатів не отримали.
Окремо варто відзначити, що вперше в історії Ісландії в парламенті буде більше жінок, ніж чоловіків. До парламенту пройшли 33 жінки і 30 чоловіків.
Що було раніше
Вибори в країні відбулися 25 вересня. Прогнозувалося, що результати голосування можуть викликати політичну нестабільність у країні.