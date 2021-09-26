В Исландии подсчитали голоса на выборах: впервые женщин-депутатов будет больше, чем мужчин
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. В Исландии завершился подсчет голосов на парламентских выборах. Впервые в истории страны в парламент избрали больше женщин, чем мужчин, пишет УНН со ссылкой на местный общественный вещатель RÚV.
Детали
Так, правящая коалиция лево-зеленых сохранила большинство в парламенте, получив 37 мандатов из 63.
Так, 13 мандатов получила прогрессивная партия. Партия независимости, оставаясь самой крупной партией в парламенте, имеет теперь 16 депутатов. Лево-зеленое движение получило восемь мандатов, потеряв три места с момента последних выборов.
В то же время, из неправительственных, Народная партия получила 6 мандатов, Vireisn - 5, Пиратская партия и социал-демократы - по 6.
Центристская партия потеряла три места – теперь у них 4 вместо 7. Социалисты мандата не получили.
Отдельно стоит отметить, что впервые в истории Исландии в парламенте будет больше женщин, чем мужчин. В парламент прошли 33 женщины и 30 мужчин.
Что было ранее
Выборы в стране состоялись 25 сентября. Прогнозировалось, что результаты голосования могут вызвать политическую нестабильность в стране.