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В Исландии подсчитали голоса на выборах: впервые женщин-депутатов будет больше, чем мужчин

В Исландии подсчитали голоса на выборах: впервые женщин-депутатов будет больше, чем мужчин

Киев  •  УНН

 • 15128 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. В Исландии завершился подсчет голосов на парламентских выборах. Впервые в истории страны в парламент избрали больше женщин, чем мужчин, пишет УНН со ссылкой на местный общественный вещатель RÚV.

Детали

Так, правящая коалиция лево-зеленых сохранила большинство в парламенте, получив 37 мандатов из 63.

Так, 13 мандатов получила прогрессивная партия. Партия независимости, оставаясь самой крупной партией в парламенте, имеет теперь 16 депутатов. Лево-зеленое движение получило восемь мандатов, потеряв три места с момента последних выборов.

В то же время, из неправительственных, Народная партия получила 6 мандатов, Vireisn - 5, Пиратская партия и социал-демократы - по 6.

Центристская партия потеряла три места – теперь у них 4 вместо 7. Социалисты мандата не получили.

Отдельно стоит отметить, что впервые в истории Исландии в парламенте будет больше женщин, чем мужчин. В парламент прошли 33 женщины и 30 мужчин.

Что было ранее

Выборы в стране состоялись 25 сентября. Прогнозировалось, что результаты голосования могут вызвать политическую нестабильность в стране.

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