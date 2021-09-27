В Ісландії перерахували голоси на виборах: парламенту з більшістю жінок-депутаток не буде

Деталі

Тридцять жінок були обрані в парламент, де 63 місця, на виборах в суботу, у порівнянні з 24 жінками в попередньому. Попередні результати перед перерахунком голосів пізно ввечері в неділю показали, що були обрані 33 жінки. Національна виборча комісія не опублікувала результати на своєму веб-сайті та не була відразу доступна для коментарів.

За даними Міжпарламентського союзу, лише в трьох країнах - Руанді, Кубі і Нікарагуа - жінок в парламенті більше, ніж чоловіків, у той час як Мексика і Об'єднані Арабські Емірати мають розподіл 50/50. У Європі в парламенті Швеції і Фінляндії жінки представлені 47% і 46% відповідно.

Ісландія, острів в Північній Атлантиці з населенням у 371 тисячу осіб, 12-й рік поспіль була визнана рівноправною країною в світі в звіті Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ), опублікованому в березні.

Опитування громадської думки прогнозували, що правляча коаліція не набере більшості, але сплеск підтримки правоцентристської Прогресивної партії, яка отримала на п'ять місць більше, ніж в 2017 році, збільшив загальну кількість місць у коаліції, за даними RUV.

Члени нинішнього уряду, у який входять Ліво-зелений рух прем'єр-міністра Катрін Якобсдоттір, консервативна Партія незалежності та Прогресивна партія, заявили перед виборами, що вони будуть вести переговори про продовження співпраці, якщо у них буде більшість.

Президент країни Гудні Йоханнессон заявив, що не передасть мандат на формування нового уряду будь-якій партії, але буде чекати переговорів про коаліцію між трьома партіями.

Партія незалежності залишилася найбільшою в парламенті з 16 місцями, що не змінилося в порівнянні з минулими виборами. Лідер партії і колишній прем'єр-міністр Бьярні Бенедиктссон висловив оптимізм з приводу того, що три партії можуть сформувати коаліцію, і він не буде вимагати очолити новий уряд, повідомляє RUV.

Ліво-зелений рух отримав вісім місць у порівнянні з 11 на виборах 2017 року.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що в Ісландії завершився підрахунок голосів на парламентських виборах, і попередні підрахунки свідчили, що вперше в історії країни в парламент обрали більше жінок, ніж чоловіків.