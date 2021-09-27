В Исландии пересчитали голоса на выборах: парламента с большинством женщин-депутатов не будет
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Повторный подсчет голосов на выборах в Исландии показал, что мужчин в парламенте страны все же будет больше, чем женщин. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Тридцать женщин были избраны в парламент, где 63 места, на выборах в субботу, по сравнению с 24 женщинами в предыдущем. Предварительные результаты перед пересчетом голосов поздно вечером в воскресенье показали, что были избраны 33 женщины. Национальная избирательная комиссия не опубликовала результаты на своем веб-сайте и не была сразу доступна для комментариев.
По данным Межпарламентского союза, лишь в трех странах - Руанде, Кубе и Никарагуа - женщин в парламенте больше, чем мужчин, в то время как Мексика и Объединенные Арабские Эмираты имеют распределение 50/50. В Европе в парламенте Швеции и Финляндии женщины представлены 47% и 46% соответственно.
Исландия, остров в Северной Атлантике с населением в 371 тысячу человек, 12-й год подряд была признана равноправной страной в мире в отчете Всемирного экономического форума (ВЭФ), опубликованном в марте.
Опросы общественного мнения прогнозировали, что правящая коалиция не наберет большинства, но всплеск поддержки правоцентристской Прогрессивной партии, получившей на пять мест больше, чем в 2017 году, увеличил общее количество мест у коалиции, по данным RUV.
Члены нынешнего правительства, в который входят Лево-зеленое движение премьер-министра Катрин Якобсдоттир, консервативная Партия независимости и Прогрессивная партия, заявили перед выборами, что они будут вести переговоры о продолжении сотрудничества, если у них будет большинство.
Президент страны Гудни Йоханнессон заявил, что не передаст мандат на формирование нового правительства какой-либо партии, но будет ждать переговоров о коалиции между тремя партиями.
Партия независимости осталась крупнейшей в парламенте с 16 местами, не изменившихся по сравнению с прошлыми выборами. Лидер партии и бывший премьер-министр Бьярни Бенедиктссон выразил оптимизм по поводу того, что три партии могут сформировать коалицию, и он не будет требовать возглавить новое правительство, сообщает RUV.
Лево-зеленое движение получило восемь мест по сравнению с 11 на выборах 2017 года.
Дополнение
Ранее сообщалось, что в Исландии завершился подсчет голосов на парламентских выборах, предварительные подсчеты показывали, что впервые в истории страны в парламент избрали больше женщин, чем мужчин.