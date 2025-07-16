В Ісландії чергове виверження вулкана: уже дванадцяте з 2021 року

На південному заході Ісландії у середу сталося виверження вулкана, повідомила влада, пише УНН з посиланням на Reuters.

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Прямі трансляції з місць подій показали, як вулкан викидає дим і приголомшливі потоки розжареної жовто-жовтогарячої лави. Це останнє із серії вивержень, що сталися поблизу столиці за останні роки.

Ця острівна держава в Північній Атлантиці, яка часто називається "країною льоду та вогню", з її численними льодовиками та вулканами пережила вже близько десятка вивержень з того часу, як геологічні системи на півострові Рейк'янес відновили свою діяльність у 2021 році.

Ісландська метеорологічна служба повідомила, що магма, що прорвалася крізь земну кору, утворила гігантську тріщину завдовжки від 700 до 1000 м. Перші ознаки виверження поки що не дають чітких попереджень.

"(Наразі) це не становить загрози будь-якій інфраструктурі", - ідеться у заяві відомства.

"Судячи з даних GPS та сигналів деформацій, імовірно, це було відносно невелике виверження", - зазначається у заяві.

Рейси в аеропорту Кефлавік у столиці Рейк'явіка, як зазначено на його сайті, не постраждали.

Громадська телекомпанія RUV з посиланням на поліцію повідомила про евакуацію людей з Блакитної лагуни (Blue Lagoon), розкішного геотермального спа-курорту та сусіднього міста Гріндавік.

Гріндавік, де до розпорядження про евакуацію у 2023 році проживало майже 4000 осіб, відтоді практично безлюдний через побоювання періодичної загрози потоків лави та пов'язаних із ними землетрусів.

Виверження Рейк'янеса поки що не становили загрози для Рейк'явіка і не призвели до викиду великих обсягів попелу в стратосферу, тому повітряний рух не було порушено.

Експерти стверджують, що виверження у цьому районі можуть повторюватися десятиліттями, а то й сторіччями.

В Ісландії почалося виверження вулкана після евакуації містечка та спа-курорту