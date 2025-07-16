В Исландии очередное извержение вулкана: уже двенадцатое с 2021 года

На юго-западе Исландии в среду произошло извержение вулкана, сообщила власть, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Прямые трансляции с мест событий показали, как вулкан выбрасывает дым и потрясающие потоки раскаленной желто-оранжевой лавы. Это последнее из серии извержений, произошедших вблизи столицы за последние годы.

Это островное государство в Северной Атлантике, часто называемое "страной льда и огня", с его многочисленными ледниками и вулканами пережило уже около десятка извержений с тех пор, как геологические системы на полуострове Рейкьянес возобновили свою деятельность в 2021 году.

Исландская метеорологическая служба сообщила, что магма, прорвавшаяся сквозь земную кору, образовала гигантскую трещину длиной от 700 до 1000 м. Первые признаки извержения пока не дают четких предупреждений.

"(Сейчас) это не представляет угрозы какой-либо инфраструктуре", - говорится в заявлении ведомства.

"Судя по данным GPS и сигналам деформаций, вероятно, это было относительно небольшое извержение", - отмечается в заявлении.

Рейсы в аэропорту Кефлавик в столице Рейкьявика, как указано на его сайте, не пострадали.

Общественная телекомпания RUV со ссылкой на полицию сообщила об эвакуации людей из Голубой лагуны (Blue Lagoon), роскошного геотермального спа-курорта и соседнего города Гриндавик.

Гриндавик, где до распоряжения об эвакуации в 2023 году проживало почти 4000 человек, с тех пор практически безлюден из-за опасений периодической угрозы потоков лавы и связанных с ними землетрясений.

Извержения Рейкьянеса пока не представляли угрозы для Рейкьявика и не привели к выбросу больших объемов пепла в стратосферу, поэтому воздушное движение не было нарушено.

Эксперты утверждают, что извержения в этом районе могут повторяться десятилетиями, а то и столетиями.

В Исландии началось извержение вулкана после эвакуации городка и спа-курорта