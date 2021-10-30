В Ірпіні у ДТП між легковиком та мотоциклістом загинула людина

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У поліції повідомили, що можливо ускладнення руху в обох напрямках.

Слідчі встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо

На Львівщині 28-річний чоловік на мотоциклі потрапив у ДТП. До лікарні його доставили на поліцейському гелікоптері Airbus.