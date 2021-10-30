В Ірпіні у ДТП між легковиком та мотоциклістом загинула людина
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Сьогодні близько 20-ї години, на вулиці Промислова в місті Ірпінь, трапилась ДТП за участю легковика Skoda та мотоцикла Suzuki. Водій останнього від отриманих травм загинув, передає УНН із посиланням на патрульну поліцію Київської області.
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У поліції повідомили, що можливо ускладнення руху в обох напрямках.
Слідчі встановлюють всі обставини події.
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