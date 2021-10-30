В Ирпене в ДТП между легковушкой и мотоциклистом погиб человек

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В полиции сообщили, что возможно усложнение движения в обоих направлениях.

Следователи устанавливают все происшествия происшествия.

Напомним

Во Львовской области 28-летний мужчина на мотоцикле попал в ДТП. В больницу его доставили на полицейском вертолете Airbus.