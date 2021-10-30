Мотоцикліст тяжко травмувався у ДТП - до лікарні Львова його доставив поліцейський гелікоптер
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. На Львівщині 28-річний чоловік на мотоциклі потрапив у ДТП. До лікарні його доставили на поліцейському гелікоптері Airbus. Про це повідомили в поліції Львівської області, пише УНН.
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Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 30 жовтня, о 10:10 в селі Ожидів Золочівського району.
Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулися вантажний автомобіль “ГАЗ” під керуванням 37-річного місцевого мешканця та мотоцикл “Боксер”, яким керував 28-річний житель того ж села.
У результаті ДТП мотоцикліст отримав важкі тілесні ушкодження.
Чоловіка з травмою голови було терміново доставлено до медичного закладу у Львові поліцейським гелікоптером Airbus Helicopters Н-145.
Додамо
Завдяки проєкту з аеромедичної евакуації, який здійснюється фахівцями Центру авіаційного забезпечення Національної поліції України та Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, пацієнти з важкими травмами або у критичному стані оперативно доправляються до медзакладів поліцейським гелікоптером — протягом жовтня здійснено 23 рятувальних місії.
Нагадаємо
Раніше гелекоптером зі Славського до Львова доставили 11-річного хлопця у стані мозкової коми.