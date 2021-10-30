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Мотоциклист тяжело травмировался в ДТП - в больницу Львова его доставил полицейский вертолет

Киев • УНН

 • 15449 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Во Львовской области 28-летний мужчина на мотоцикле попал в ДТП. В больницу его доставили на полицейском вертолете Airbus. Об этом сообщили в полиции Львовской области, пишет УНН.

Мотоциклист тяжело травмировался в ДТП - в больницу Львова его доставил полицейский вертолет

Детали

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 30 октября, в 10:10 в селе Ожидов Золочевского района.

Как предварительно установили правоохранители, столкнулись грузовой автомобиль "ГАЗ" под управлением 37-летнего местного жителя и мотоцикл "Боксер" под управлением 28-летнего жителя того же села.

В результате ДТП мотоциклист получил тяжелые телесные повреждения.

Мужчина с травмой головы был срочно доставлен в медицинское учреждение во Львове полицейским вертолетом Airbus Helicopters Н-145.

Добавим

Благодаря проекту по аэромедицинской эвакуации, который осуществляется специалистами Центра авиационного обеспечения Национальной полиции Украины и Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, пациенты с тяжелыми травмами или в критическом состоянии оперативно доставляются в медучреждения полицейским вертолетом — в течение октября совершено 23 спасательных миссии.

Напомним

Ранее вертолетом из Славского во Львов доставили 11-летнего парня в состоянии мозговой комы.

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