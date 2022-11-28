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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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В Ірані заарештували племінницю верховного лідера країни

В Ірані заарештували племінницю верховного лідера країни

Київ • УНН

 • 1161639 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Племінницю верховного лідера Ірану Аятоли Алі Хаменеї, правозахисницю Фаріде Морадхані заарештували після того, як вона закликала іноземні уряди розірвати всі зв’язки з іранським урядом. Про це пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Її брат Махмуд Морадхані повідомив, що Фаріде затримали у середу після того, як вона прийшла до прокуратури за рішенням суду. У відеозверненні, записаному до арешту, яке поширив Махмуд, правозахисниця звернулася до людей у всьому світі із закликом переконати уряди країн "розірвати зв’язки і припинити будь-які угоди" з іранським режимом на тлі протестів, що охопили націю.

За її словами, іранці ведуть війну з урядами, які підтримують іранський режим, і закликала демократичні країни відкликати своїх представників з країни та вислати представників Ірану з їхніх власних країн.

Цитата

"О, вільні люди, будьте з нами і скажіть своїм урядам припинити підтримувати цей режим убивць дітей. Цей режим не є лояльним до будь-яких своїх релігійних принципів і не знає жодних законів чи правил, окрім сили та підтримання своєї влади будь-якими можливими способами.

Зараз у цей критичний момент історії все людство спостерігає, як іранський народ з порожніми руками, зі зразковою мужністю та хоробрістю бореться зі злими силами. Наразі народ Ірану сам несе тягар цієї важкої відповідальності, заплативши своїм життям... Те, що терміново необхідно, так це не підтримувати цей режим, який убив тисячі іранців за чотири дні в листопаді 2019 року, поки світ лише спостерігав", - сказала Фаріде Морадхані.

Контекст

Фаріде та Махмуд Морадхані є дітьми Алі Техрані, шиїтського ісламського богослова та опозиціонера, який був одружений із сестрою верховного лідера Ірану Бадрі Хоссейні Хаменеї. Техрані помер минулого місяця у віці 96 років.

Протести в Ірані розпочалися після вбивства 22-річної Махси Аміні. Учасники протестували проти поліцейського насильства. За словами Верховного комісара ООН з прав людини Фолькера Тюрка, безпрецедентне національне повстання охопило понад 150 міст і 140 університетів у всіх 31 провінціях Ірану. У зв'язку з протестами було заарештовано понад 14 тисяч осіб, у тому числі дітей. Щонайменше 21 з них наразі загрожує смертна кара, а шість уже отримали смертні вироки, повідомив Тюрк.

Така реакція сил безпеки Ірану на протестувальників похитнула дипломатичні відносини між Тегераном і західними лідерами.

Нагадаємо

18 листопада протестувальники в Ірані підпалили родовий будинок засновника Ісламської республіки аятоли Рухолли Хомейні.

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