В Иране арестовали племянницу верховного лидера страны

Детали

Ее брат Махмуд Морадхани сообщил, что Фариде задержали в среду после того, как она пришла в прокуратуру по решению суда. В видеообращении записанном до ареста, которое распространил Махмуд, правозащитница обратилась к людям во всем мире с призывом убедить правительства стран "разорвать связи и прекратить любые соглашения" с иранским режимом на фоне протестов, охвативших нацию.

По ее словам, иранцы ведут войну с правительствами, поддерживающими иранский режим, и призвала демократические страны отозвать своих представителей из страны и выслать представителей Ирана из их собственных стран.

Цитата

"О, свободные люди, будьте с нами и скажите своим правительствам прекратить поддерживать этот режим убийц детей. Этот режим не лоялен к каким-либо своим религиозным принципам и не знает никаких законов или правил, кроме силы и поддержания своей власти любыми возможными способами.

Сейчас в этот критический момент истории все человечество наблюдает, как иранский народ с пустыми руками, с образцовым мужеством и храбростью борется со злыми силами. Сейчас народ Ирана сам несет бремя этой тяжелой ответственности, заплатив своей жизнью... То, что срочно необходимо, так это не поддерживать этот режим, который убил тысячи иранцев за четыре дня в ноябре 2019 года, пока мир только наблюдал", – сказала Фариде Морадхани.

Контекст

Фариде и Махмуд Морадхани являются детьми Али Техрани, шиитского исламского богослова и оппозиционера, женатого на сестре верховного лидера Ирана Бадри Хоссейни Хаменеи. Техрани умер в прошлом месяце в возрасте 96 лет.

Протесты в Иране начались после убийства 22-летней Махсы Амини. Участники протестовали против полицейского насилия. По словам Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка, беспрецедентное национальное восстание охватило более 150 городов и 140 университетов во всех 31 провинциях Ирана. В связи с протестами было арестовано более 14 тысяч человек, в том числе детей. По меньшей мере 21 из них угрожает смертная казнь, а шесть уже получили смертные приговоры, сообщил Тюрк.

Такая реакция сил безопасности Ирана на протестующих поколебала дипломатические отношения между Тегераном и западными лидерами.

Напомним

18 ноября протестующие в Иране подожгли родовое здание основателя Исламской республики аятоллы Рухоллы Хомейни.