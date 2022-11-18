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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Протестувальники в Ірані підпалили будинок предків аятоли Хомейні

Протестувальники в Ірані підпалили будинок предків аятоли Хомейні

Київ • УНН

 • 429405 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Протестувальники в Ірані підпалили родовий будинок засновника Ісламської республіки аятоли Рухолли Хомейні за два місяці після початку протестного руху проти режиму. Про це пише УНН з посиланням на AFP.

Деталі

Будинок у місті Хомейн в західній провінції Марказі був підпалений пізно ввечері в четвер.

Аятолла Хомейні народився у тому будинку, звідки і походить його прізвище. Пізніше будинок було перетворено на музей пам'яті Хомейні.

Він став священнослужителем, який різко критикував шаха Мохаммеда Резу Пехлеві, який підтримувався США, виїхав у вигнання, але потім з тріумфом повернувся з Франції в 1979 році, щоб очолити ісламську революцію.

Хомейні помер у 1989 році, але залишається предметом лестощів з боку духовенства на чолі з його наступником аятоллою Алі Хаменеї.

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