Протестувальники в Ірані підпалили будинок предків аятоли Хомейні

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Будинок у місті Хомейн в західній провінції Марказі був підпалений пізно ввечері в четвер.

Аятолла Хомейні народився у тому будинку, звідки і походить його прізвище. Пізніше будинок було перетворено на музей пам'яті Хомейні.

Він став священнослужителем, який різко критикував шаха Мохаммеда Резу Пехлеві, який підтримувався США, виїхав у вигнання, але потім з тріумфом повернувся з Франції в 1979 році, щоб очолити ісламську революцію.

Хомейні помер у 1989 році, але залишається предметом лестощів з боку духовенства на чолі з його наступником аятоллою Алі Хаменеї.