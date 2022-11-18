Протестующие в Иране подожгли дом предков аятоллы Хомейни
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Протестующие в Иране подожгли родовой дом основателя Исламской республики аятоллы Рухоллы Хомейни через два месяца после начала протестного движения против режима. Об этом пишет УНН со ссылкой на AFP.
Детали
Дом в городе Хомейн в западной провинции Маркази подожгли поздним вечером в четверг.
Аятолла Хомейни родился в том доме, откуда и происходит его фамилия. Позже здание было превращено в музей памяти Хомейни.
Он стал священнослужителем, который резко критиковал шаха Мохаммеда Резу Пехлеви, поддерживавшегося США, уехал в изгнание, но затем с триумфом вернулся из Франции в 1979 году, чтобы возглавить исламскую революцию.
Хомейни умер в 1989 году, но остается предметом лести со стороны духовенства во главе с его преемником аятоллой Али Хаменеи.