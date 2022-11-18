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Протестующие в Иране подожгли дом предков аятоллы Хомейни

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 ноября. УНН. Протестующие в Иране подожгли родовой дом основателя Исламской республики аятоллы Рухоллы Хомейни через два месяца после начала протестного движения против режима. Об этом пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Дом в городе Хомейн в западной провинции Маркази подожгли поздним вечером в четверг.

Аятолла Хомейни родился в том доме, откуда и происходит его фамилия. Позже здание было превращено в музей памяти Хомейни.

Он стал священнослужителем, который резко критиковал шаха Мохаммеда Резу Пехлеви, поддерживавшегося США, уехал в изгнание, но затем с триумфом вернулся из Франции в 1979 году, чтобы возглавить исламскую революцию.

Хомейни умер в 1989 году, но остается предметом лести со стороны духовенства во главе с его преемником аятоллой Али Хаменеи.

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